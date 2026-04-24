ちいかわレストラン池袋PARCO店の公式X（旧Twitter）は4月21日に投稿を更新。ネームステッカーに「討伐フェア」デザイン6種の追加を発表しました。【写真】討伐フェアデザインのネームステッカー「討伐フェア」デザイン6種が新規追加同アカウントは「4月22日よりネームステッカーに『討伐フェア』デザイン6種追加決定」とつづり、新デザインの画像を投稿しています。同レストランにて好きな文字で作れるネームステッカーに、特別な