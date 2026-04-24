俳優の中尾明慶さんと、タレントでモデルのみちょぱこと池田美優さんが、OOFOS® ポップアップ『OO STORE』のオープニングイベントに登場しました。【写真を見る】【みちょぱ】GWは出産に向けて「買い物をしたい」今年の夏のファッションはデニムを封印「ワンピース系を取り入れたい」リカバリーシューズブランド「OOFOS（ウーフォス）」がデザイン性とファッション性を追求した新ブランド「Plus Line」を4月25日(土)から発売