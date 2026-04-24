テレビアニメ『GEAR戦士電童』の完全新作小説『GEAR戦士電童 METEOR』の連載が、25周年を記念した公式サイトにてスタートした。第1話前編を読むことができる。【画像】中学生姿の銀河と北斗！公開された『GEAR戦士電童』完全新作小説2000年〜2001年に放送された『GEAR戦士電童』は、地球を守るのは友情と電池の力！巨大ロボットが電池で動く！がキャッチコピーの作品。機械帝国ガルファが地球侵攻を開始するが、ガルファの襲来