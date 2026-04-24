家庭用光美容器「FE−EP600」シャープは、サロン向け美容機器において豊富な実績を有するNBSとの共同開発によって、ハイパワー照射でも刺激を抑える冷却機能を搭載した家庭用光美容器＜FE−EP600＞を発売する。近年、ムダ毛ケアは世代や性別を問わず、日常的な身だしなみの一つとして広がっている。自宅で手軽にセルフケアできる家庭用光美容器の普及とともに、確かな効果と安心して使える品質へのニーズは高まっている。同機は、