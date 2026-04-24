X JAPANのYOSHIKIさんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。現地時間4月27日に米・ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われるドジャース対マーリンズの試合で、アメリカ国歌を演奏することを発表しました。【写真を見る】【 YOSHIKI 】「来週月曜日にドジャー・スタジアムでお会いしましょう！」4月27日（日本時間28日）米・ドジャースタジアムでアメリカ国歌を演奏することを報告YOSHIKIさんは英語で「See you at Dodger S