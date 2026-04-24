航空自衛隊を新たに「航空宇宙自衛隊」に改編することなどを盛り込んだ防衛省設置法などの改正案が、さきほど衆議院・安全保障委員会で採決され、自民・維新の与党と中道改革連合や国民民主党など一部の野党が賛成し可決されました。改正案ではほかにも、現在、1人となっている防衛副大臣を2人に増員するなどの組織改編案も含まれています。