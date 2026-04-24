違法なオンラインカジノ利用の防止策を検討する総務省の有識者会議が２４日開かれ、事務局が提示した報告書案を大筋で了承した。報告書案はカジノサイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」が若年層などの利用防止に「有効」だとし、実施に向けて求められる要件が一定程度満たされているとの方向性を示した。一方で、ブロッキング以外の対策が効果を上げているかを十分に検証する必要があるとして、実施すべきかどうか