【SVリーグ】広島サンダーズ 2ー3 大阪ブルテオン（4月18日・男子第22節）【映像】止まらない… 衝撃の3連続サービスエースまさに衝撃の3連続サービスエースだった。劣勢でコートに立った日本代表選手が、抜群のサーブで逆転した一幕にはファンも「彼は最高の存在」と絶賛している。大同生命SVリーグ男子のレギュラーシーズン最終節となる第22節が行われ、大阪ブルテオンは敵地で広島サンダーズと対戦。試合序盤に注目の場面が