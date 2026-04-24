ロッテは24日、BLACK SUMMERユニホームを着用して全13試合を行うことになったと発表した。7月10日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）を皮切りに、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」を6年連続で開催。BLACK SUMMERユニホームは2021年から着用を開始したユニホームであり、本年は「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトとしてい