「もしかして、申請しないともらえない……？」児童手当に上乗せされる2万円について、振り込みが遅れていると不安になるかもしれません。実はこの給付、基本は申請不要ですが、条件によっては手続きが必要になるケースもあります。 この記事では、自分が対象かどうかの確認方法と、振り込みがないときの対処法を分かりやすく解説します。 児童手当に「2万円」が上乗せされる「物価高対応子育て応援手当」の