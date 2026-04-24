※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 「書いている間は、その話を好きかどうか考える余裕がないんですよね。でも、連載を終えて少し時間を置いて読み返した時、すごく好きだなと思ったんです。この人たちも、この話のことも」寺地さんだけでなく、本書を読んだ人もきっと登場人物をいとおしく思うだろう。そもそもこの小説は、寺地さんの“好き”から始まった作品だという。「奥様と女中のお話が好き