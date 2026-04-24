2027年日本公開予定、『シング・ストリート 未来へのうた』（2016）『はじまりのうた』（2013）ジョン・カーニー監督最新作『POWER BALLAD（原題）』より新たな海外版予告編映像が公開された。 『アントマン』シリーズで知られるポール・ラッドと、ジョナス・ブラザーズのメンバーであり『ジュマンジ』シリーズなど俳優としても活動しているニック・ジョナスが共演。結婚式の夜