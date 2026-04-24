親が所有している山林を相続する予定があるものの、「遠方にあって管理が難しい」「使い道がわからない」と悩む方は少なくありません。 山林は宅地や農地と違い、日常的に活用するイメージが持ちにくく、放置してしまうと維持費やトラブルの原因になることもあります。ただし、売却だけが選択肢ではありません。最近では、山林を資産として活用する方法も少しずつ広がっています。 本記事では、山林を相続した