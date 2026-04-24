『モータルコンバット／ネクストラウンド』より、本予告編が公開された。シリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジがついに本格参戦。真田広之、浅野忠信らおなじみの顔ぶれも再集結し、人間界と魔界が激突する究極の格闘大会がいよいよ幕を開ける。 1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた格闘ゲーム「モータルコンバット」。2021年の映画『モータルコンバット