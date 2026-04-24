シルヴェスター・スタローン主演の名作映画『ランボー』（1982）の前日譚として、ベトナム戦争時代の若きランボーを描く最新作『John Rambo（原題）』は、1作目の伝説的なラストシーンで繰り広げられる「何も終わっちゃいないんだ！」の会話に直接繋がる物語が描かれるという。 『ランボー』はベトナム戦争の帰還兵であるジョン・ランボーが、田舎町で不当逮捕されたことを機に、戦場