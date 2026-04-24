「4月から夫が教頭になるみたいだけど、年収はどのくらい上がるのだろう」と気になる人もいるかもしれません。 本記事では、教員から教頭になった場合の年収の変化や給与割合、教頭の役割について解説します。教員から教頭になった際の年収の変化が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。 教員から教頭になると年収はどのくらい変わる？ 文部科学省の「令和4年度 学校教員統計調査」によると、小学校・中学校・