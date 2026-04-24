マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのブラック・ウィドウ役などで知られるスカーレット・ヨハンソンが、主演映画『私がクマにキレた理由（わけ）』（2007）の原作となった小説『The Nanny Diaries（原題）』をエグゼクティブプロデューサーとしてドラマ化し、Netflixにて製作することが明らかとなった。米が報じている。 物語は、作家志望で金銭的に困窮している主人公アニーが