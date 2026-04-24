ガールズグループNMIXXがカムバックを控え、ロマンチックな世界観を完成させた。4月24日、NMIXXは公式SNSを通じて、5月11日にリリースされる5thミニアルバム『Heavy Serenade』のコンセプト写真を公開した。【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上今回公開されたコンセプト写真には、NMIXXメンバーたちの叙情的な感性が込められている。それぞれ異なる方向を見つめながら絶妙な緊張感を醸し出すと同時に、繊細な表