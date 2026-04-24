BIGBANGのデビュー20周年を記念するワールドツアーのティザーポスターが公開された。4月24日、YGエンターテインメントは公式SNSを通じて、来る8月に開催が決定したデビュー20周年記念ワールドツアーのティザーポスターを公開し、期待感を高めた。【写真】BIGBANG、日本人野球選手と“豪華3ショット”公開されたポスターは「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」というフレーズを前面に押し出し、BIGBANGならではのHIPで洗練されたムードを表