銀座コージーコーナーは、4月24日から全国の生ケーキ取扱店で母の日限定ケーキの「店頭予約」を開始する。店頭での販売は、5月8日〜10日までの3日間。なお、「母の日ベリーセレクション(8個入)」のみ、「店舗で受け取りネット予約」も受け付けている。※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【すべての母の日限定ケーキの画像を見る】◆母の日ベリーセレクショ