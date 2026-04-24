OpenAIのサム・アルトマン氏が共同設立者兼会長を務めるスタートアップ企業のTools for Humanityが、Tinderを提供するMatch Groupと提携し、光彩スキャンを用いた本人確認機能を拡張することを明らかにしました。この機能は日本で先行テストが行われていました。新しいWorld IDと、「人間であることの証明」をインターネットにもたらすパートナーたちhttps://world.org/ja-jp/blog/announcements/the-new-world-id-and-the-partner