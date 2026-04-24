「働きがいのある会社」に関する調査・分析を行うＧｒｅａｔＰｌａｃｅＴｏＷｏｒｋ（Ｒ）ＩｎｓｔｉｔｕｔｅＪａｐａｎ（ＧＰＴＷＪａｐａｎ）は、今年３月に「働きがいのある会社」として認定した企業の一覧を公開した。「働きがいのある会社」認定とは、ＧＰＴＷＪａｐａｎが提供する「働きがいのある会社調査（従業員エンゲージメント調査）」の結果に基づいて、企業の「働きがい」を評価、認定する制度で月