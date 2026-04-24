普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「煉瓦」はなんて読む？「煉」という字には馴染みがない方も多いはず。「瓦」は「かわら」と読む漢字で、屋根瓦（やねがわら）などに使われていますね。いったい、「煉瓦」はなんと読むのかわかりますか？