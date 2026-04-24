２０２０年４月２３日に新型コロナウイルス肺炎のため亡くなった女優の岡江久美子さん（享年６３）の長女で女優の大和田美帆が、命日に同じ場所で母と同じポーズをとるショットを公開した。大和田は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「せっかくタイにいるので命日の今日はタイのお寺で祈りを捧げました。母を想い、また支えてくださっている皆様に感謝」と記し、長女が学校に通っているタイの寺で祈りささげる動画を