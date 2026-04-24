タレントの菊地亜美が２４日、東京・世田谷区の二子玉川ライズで開催中の「ＨＡＲＩＢＯきらきらフルーツフェス」（２６日まで）オープニングイベントに登場した。菊地は人気商品「ハッピーグレープ」を意識した紫色の衣装で登場。「元々大好きで、子供もすごい食べる。家に常にＨＡＲＩＢＯがあるんですよ」とイベント参加を喜んだ。その後、イベント開幕のテープカットならぬフルーツカットに挑戦。「初めてで大丈夫かなと思