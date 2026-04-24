浜名湖うなぎの新ブランド「でしこ」の活用を広げようと、浜松市で創作料理の発表会が開かれました。浜名湖うなぎ「でしこ」は、特殊な餌を与えることで、肉厚で柔らかなメスウナギに育て上げるのが特徴です。4月18日に開かれた創作料理の発表会には、中華やイタリアン、ベトナム料理など、さまざまなジャンルの料理人が参加しました。そして市民ら約60人が、オムライスやアクアパッツァなどの新しいウナギ料理を試食しました。（