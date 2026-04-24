今度はエンジンがかからないこんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第13回は、これまでに発生したトラブルおよびその対応記について『その3』をお送りします。現時点における最終章です。【画像】合計修理費は購入金額超え？ B11型日産サニーカリフォルニア、トラブルとその顛末記全6枚さてさて『その1』、『そ