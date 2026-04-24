俳優の中尾明慶、モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が24日、都内で行われたOOFOSポップアップ『OO STORE』オープニングイベントに登場した。ストレスをあまり感じないという2人の共通点が明らかになった。【全身ショット】ふっくらお腹…ホワイトのふんわり衣装で登場したみちょぱリカバリーフットウェアである同商品にちなんで、ストレスの発散方法や心のケアについて聞かれると、中尾は「どうして？」と驚いた表