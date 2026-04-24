新緑の季節が近づくと、無性に恋しくなるのが｢抹茶｣の味わい。数ある抹茶スイーツの中でも毎年圧倒的な人気を誇るあの逸品が今年も帰ってきました!ギフトスイーツの王道として愛され続ける｢ヨックモック｣から、初夏限定の｢シガール オゥ マッチャ｣が2026年4月15日(水)より全国の店舗にて発売開始。今回は、ヨックモックと抹茶の魅力を紹介します。 老舗 堀田勝太郎商店と最強タッグ! 今回の｢シガー