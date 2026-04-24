フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が24日、都内で行われた世界獣医師会大会のトークセッション「トップアスリートの体づくりから考える人・動物・環境をつなぐ健康科学」に参加した。来季の休養を決断した経緯について初めて公の場で語り「（22年）北京五輪から4年間はいろんな経験をした。いろんなことを感じて過ごしてきた。一回リセットして、立ち止まって