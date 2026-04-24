お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が23日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。人生で1度は経験したいことを明かした。年齢の話題になり、相方・博多華丸が「ナインティナイン」岡村隆史、お笑いコンビ「FUJIWARA」、俳優の八嶋智人、タレントのLiLiCoなど“同級生”の名前を挙げ、「なんか不思議な感じ」と打ち明けると、華丸は「でも人生100年って言ってるから、折り返しばい」と指摘した。そ