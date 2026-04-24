覆面姿で銃を背負い、はしごをのぼる隊員…。イランの革命防衛隊はホルムズ海峡で船舶を拿捕する様子だとされる映像を公開。対立を深めるアメリカとイランによる2回目の対面協議の行方は不透明です。【写真で見る】覆面隊員が銃を背負い貨物船へ… “船舶拿捕”の様子覆面隊員が銃を背負い… イラン革命防衛隊が“船舶拿捕”映像を公開イラン革命防衛隊が公開した、ホルムズ海峡で船舶を拿捕したとする映像。海上を進むイラン