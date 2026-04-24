タレント菊地亜美（35）が24日、都内で、「HARIBOきらきらフルーツフェス」オープニングイベントに出席した。この日は同ブランドの人気商品「ハリボーハッピーグレープ」を意識したパープルのワンピースで登場。1歳と5歳の女の子を育てる菊地はイベント参加に「ハリボーは子どもも大好きで常に家にありますし、アフタースクールに持っていったり、お誕生日会の差し入れで買ったりするので、このお話を聞いた時に、『めちゃめちゃハ