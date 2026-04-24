往年の姿により忠実に1983年に「エキサイティングカーショー」としてスタートし、1987年からは名称を変更し、2026年で44回目の開催を迎えた「東京オートサロン（TAS）」。同カスタムの祭典では、趣向を凝らしたカスタムカーのほか、メーカー各社から様々な新型モデルが初公開されることでも知られています。【画像】超カッコいい！ これが「新型フェアレディZ」 です！ 画像で見る（30枚以上）2026年1月9日に開催されたTAS20