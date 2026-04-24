毎週木曜深夜24時から、ドラマ「惡の華」（鈴木福、あのW主演）が放送中！【動画】ドラマ「惡の華」教室ぐちゃぐちゃ 衝撃の第3話4月23日（木）に放送した第3話では、春日（鈴木）と仲村（あの）が深夜の教室に忍び込み、2人の狂気が大爆発！ 教室中に墨汁やペンキをばらまく壮大なシーンが映し出され、SNSでは「呼吸するの忘れた」「しばらく動けなかった…」「2人の迫真の演技…すごすぎ！」などの声が上がった。「テレ東プラス