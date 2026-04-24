俺は会社員のトオル。妻のモモカと結婚して、3歳の息子イツキがいる。モモカの実家は裕福で、何かとわが家に援助をしてくれる。結婚資金も全額負担してくれたし、その後の生活費用だって……。周囲にはうらやましいと思われるような状況かもしれない。しかし俺としては、援助を受けるたびにモヤモヤする。もちろん感謝すべきだと理解はしているのだが、それ以上に自分のプライドを打ち砕かれるような気がするのだ。俺がわがままな