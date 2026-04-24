みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第5話昔の母に戻ってほしい【編集部コメント】自分はレトルトばかりの結婚生活だったのに、お母さんに求める食事レベルは高いクルミさん。ちょっと矛盾しているのではありませんか！？「育ちざかりの子どもたちがい