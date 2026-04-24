岩手県大槌町の大規模な林野火災を受け山形市消防本部がきょう、緊急の消防援助隊を出動させました。 【写真を見る】岩手県大槌町の大規模林野火災山形からも消防出動 山形市消防本部から出動したのは指揮隊や消火隊、救助隊など８隊２２人です。 岩手県大槌町の林野火災ではきのうまでに２００ヘクタールが焼失し住宅街にも火の手が迫っています。 今回の出動は総務省消防庁から要請されたもので、県内では山形市以外