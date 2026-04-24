＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日に女子選手としてツアー史上初のアンダーパーをマークした青木瀬令奈が、前半を1バーディ・ボギーなしで回り、トータル2アンダー・64位タイでハーフターンしている。【写真】開閉がいかつすぎる！前澤氏のスーパーカー前日にマークした1アンダーは、女子選手としてのツアー最少スコア。この日2アンダー「70