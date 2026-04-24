昨季米女子ツアーで初勝利を飾ったショットメーカー・岩井千怜。正確なショットが武器の彼女のスイングをプロコーチの阿河 徹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】クラブを立てて下ろしヘッドを先行させて打つ岩井千怜のスイング◇◇◇ドローもフェードも打ちやすいのが、岩井千怜プロのスイングの特徴ですね。ややフラットなスイング軌道で、腕とクラブの角度が保たれているものの、手首を柔