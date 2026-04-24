＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「73」で初日を終えた。1オーバー・59位。連覇に向けて、やや出遅れる形となった。【写真】難関18番はみんなここからアプローチ2024年覇者のネリー・コルダ、23年覇者のリリア・ヴ（ともに米国）との“歴代女王”による最注目グループ。10番こそバーデ