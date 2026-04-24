俳優の大和田獏（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。2020年に亡くなった妻・岡江久美子さんの6回目の命日を迎えた思いをつづった。【写真】「前向きな人でした」大和田獏が公開した、亡き妻・岡江久美子さとの思い出ショット大和田は「今日、4月23日は6回目の命日です。仏教では７回忌になるんですね」と書き出し、「あれから6年.家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました」とこれまでの日々を回顧。「失ったもの