漫才師・西川きよしの長男で吉本新喜劇の西川忠志が23日、自身のインスタグラムを更新。妻との“乾杯2ショット”を披露した。【写真】「美味しく、楽しく、いい時間でした」妻との“乾杯2ショット”披露の西川忠志忠志は「妻とふたりで」と書き出し、「昨日は何年かぶりに妻とふたりで食事に出掛けました。美味しく、楽しく、いい時間でした」と充実したひとときを回想。さらに「妻がご馳走してくれました」と明かし、20日に