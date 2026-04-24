CBCテレビは24日、同局製作の料理番組『キユーピー3分クッキング』（月〜金前11：20〜、毎週土曜11：30〜）について27日の放送から新たな講師・市瀬悦子氏が登場すると発表した。【画像】アシスタントの夏目みな美CBCアナと市瀬悦子氏家庭料理を中心に、「工夫」があって「ごはんが進む」レシピに定評がある市瀬氏。これまで出版したレシピ本は65冊、雑誌やテレビ出演など幅広く活動している。初回収録ではアシスタントの