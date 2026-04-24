熊本市の鶴屋百貨店は、4月24日から、人気漫画のキャラクターグッズなどを期間限定で販売しています。 【写真を見る】「1万円じゃ足りない!?」総勢1000超のキャラグッズ期間限定ジャンプショップ開店前から200人が並ぶ熱狂現場熊本・鶴屋百貨店 記者「オープン30分前ですが、ご覧ください！200人もの方が並んでいます」 4月24日に始まったこのイベントは「週刊少年ジャンプ」でおなじみの人気漫画の公式グッ