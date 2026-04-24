「遊び」が「学び」に変わる⁉そんな、次世代型のテーマパークが、熊本県菊陽町にオープンします。 【写真を見る】"遊び"が"学び"になるなんて！？「次世代型テーマパーク」24日オープン熊本・菊陽町 記者「砂を移動させると地形が変わる砂場です。森なのですが、掘ってみると、水が出てきました」 4月24日にオープンしたのは、「リトルプラネットゆめタウン光の森」です。