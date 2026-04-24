4月20日、新潟県妙高市の中学校で給食に異物が混入していたことが分かりました。生徒にケガや体調不良はみられていませんが、市教育委員会は給食に関連する施設に設備の点検と再発防止を呼びかけています。 給食に異物が混入していたのは、妙高市立新井中学校です。4月20日、給食の時間にわかめごはんを食べていた2年生が、口の中に異物感を感じ取り出したところ、5mm角の金属片が混入していました。 生徒から異物混入の報告があ