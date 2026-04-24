お笑い芸人・もう中学生（43）が24日、東京・渋谷ヒカリエで体験型恐竜ライブエンターテインメント「DINOSAFARI2026」のトークショーに出席した。先月25日放送の日本テレビの特番「有吉の壁」の生放送でタレントの恵理（32）との結婚を発表してから初の公の場。司会から結婚を祝福され、会場から拍手が起こると「ひとえに皆さまのおかげだと思っております。姿勢や芸風を変えず、お笑いをたしなまさせていただきます。ありが