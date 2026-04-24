メキシコのシェインバウム大統領＝3月、メキシコ市（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】メキシコのシェインバウム大統領は23日の記者会見で、日本に原油100万バレルを輸出すると表明した。時期は明らかにしていない。日本政府から要請があり、日本時間21日に高市早苗首相と電話会談した際に合意したという。日本の外務省によると高市氏とシェインバウム氏は電話会談で、中東情勢を踏まえ、原油などのエネルギーの安定供給に