岩手県大槌町で22日に発生した山林火災は、現在もまだ鎮圧に至っていません。24日朝には、火柱が上がる様子も確認されました。大槌町大槌から中継です。風は山の方から、住宅や町の中心部にむかって吹き下ろしている状況です。24日に入っても延焼の範囲は広がっています。町によりますと、焼けた範囲は2つの地区（小鎚地区・吉里吉里地区）あわせて、午前6時現在で、およそ1176ヘクタールに広がりました。吉里吉里地区では午前9時